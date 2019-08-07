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شاهد..لحظات مؤثرة خلال لقاء المسماري بالطفل مهاب الفاخري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقبل الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ،الأربعاء ،الطفل مهاب الفاخري والذي فقد والده و أصيب ،جراء استهداف إحدى الطائرات المسيرة التابعة لحكومة الوفاق ،لشاحنة تابعة لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز وشاحنة أخرى تحمل أثاث بالقرب من مدينة سرت .

وأظهر مقطع فيديو خاص لبوابة افريقيا الاخبارية ،لحظات مؤثرة بين اللواء أحمد المسماري و الطفل مهاب الفاخري الذي كان رفقة شقيقه سليمان والذي تحدّث عن تفاصيل القصف المروّع الذي تعرّض ،داعيا قوات الجيش و القائد العام المشير خليفة حفتر بالثأر له و لوالده.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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