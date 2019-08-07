الخارجية الأوكرانية تؤكد قصف طائرة أوكرانية في ليبيا

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، تعرض طائرة أوكرانية لقصف في مطار مصراتة في ليبيا، وقالت لصحيفة LIGA الأوكرانية “تيجة للهجوم، تم تدمير ذيل الطائرة، وأُصيب مشغل طاقمها بجروح، ودُمرت وثائق جواز سفر الملاح. وقد تم إجلاء طاقم الطائرة بالكامل الى مكان آمن”.

من جانبها أفادت شركة “Sky aviatrans”، التي تمتلك الطائرة، أن IL-76TD قد دُمرت بالكامل نتيجة لعدة هجمات من طائرات بدون طيار.

وفقاً لمدير الشركة مالكوفا “malakhova elena”، قامت الشركة بتشغيل رحلة جوية من أنقرة إلى مصراتة لغرض تلبية مساعدة إنسانية في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر. وقالت أن الشركة لديها كل الوثائق التي تؤكد ذلك.

وحسب مالكوفا، حوالي الساعة 3:17 صباحاً (بتوقيت كييف)، مباشرة بعد وصول الطائرة إلى مطار مصراتة، وعند بدء تفريغ البضائع، أطلقت الطائرة بدون طيار هجومها.

اصطدمت القذيفة الأولى بالجناح الأيمن، وبعدها بدأ الحريق. جزء من الطاقم بحلول ذلك الوقت كان قد غادر المكان، لكن كان عدة أشخاص على متن الطائرة وقت الغارة، لكنهم تمكنوا من الإخلاء، الآن الطاقم آمن، ويبلغ عددهم ثمانية جميعهم مواطنون أوكرانيون.

وأشارت مالكوفا إلى أن طائرتين بدون طيار شاركتا في الغارة، قامت إحداها بتثبيت الصور والفيديو. وقالت إنه بعد 40 دقيقة من الحادث، ظهرت صور ومقاطع فيديو للإضراب على مواقع وسائل الإعلام والمدونين الروس.

وبالنسبة للبضائع، قالت Skyaviatrans أنه ليس لديها معلومات دقيقة حتى الآن، وافترضت أنه تم تدميرها بالكامل.

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