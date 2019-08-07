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“الأعلى للدولة” يطالب بريطانيا باستخدام نفوذها لصد الجيش

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد بقي” ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس “موسى فرج”، أمس الأربعاء،في مقر المجلس بطرابلس مع نائب رئيس البعثة بالسفارة البريطانية لدى ليبيا السيدة “فلور ويلسن” لمناقشة الأوضاع الليبية وآخر المستجدات السياسية ودور المجلس الأعلى للدولة حيال هذه التطورات خاصة في ظل ما تشهده العاصمة من معارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وطالبت السيدة “فلور ويلسن” حسب ما أورده المكتب الإعلامي للمجلس – بالتعاون مع مجلس للدولة لتكثيف الجهود في سبيل إيقاف ما وصفته بنزيف الدم في ليبيا والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية والوصول إلى مرحلة الاستقرار.

وأوضح ” بقي” من جانبه أن الضحايا من الطرفين هم خسارة لليبيا، وأن المجلس الأعلى للدولة متمسك بدعم الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومته المعترف بها دوليا لصد دخول الجيش الوطني للعاصمة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الليبية.

كما شكر النائب المملكة المتحدة على موقفها وحرصها على إيقاف نزيف الدم في ليبيا، مطالبا إياها باستخدام نفوذها في إيقاف تدخل الدول الداعمة للجيش الوطني باعتباره المفتاح لإيقاف هذه الحرب وحقن دماء الليبيين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لسه فاكر كان زمان لما كانت بريطانيا العظمى اما الان فمثل الاخوان فى خبر كان فايران تحتجز حاملة نفط ولا تستطيع ان تستردها والمستغيث هو المجلس الاعمى للدولة الاخوانية الذى يضم عدد من المتخلفين عقليا يعيشون على كوكب زحل وبالرغم من بريطانيا داعمة للارهاب فهى من صنعت اسرائيل والاخوان كفيروسات مدمرة للمنطقة العربية الا انهم كلما اوقدوا نارا للحرب اطافأها الله حيث راينا محاولات عديدة من بريطانيا لمنع تحرير طرابلس مثلما فعلوا فى الحديدة كلها باءت بالفشل لان بريطانيا لا تستطيع ان تقف فى وجه امريكا وروسيا فى تشجيع الجيش الوطنى على سحق الارهابيين فى كل مكان حتى فى ميس راطة وعلى قفا الاتراك

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