“الأعلى للدولة” يطالب بريطانيا باستخدام نفوذها لصد الجيش

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد بقي” ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس “موسى فرج”، أمس الأربعاء،في مقر المجلس بطرابلس مع نائب رئيس البعثة بالسفارة البريطانية لدى ليبيا السيدة “فلور ويلسن” لمناقشة الأوضاع الليبية وآخر المستجدات السياسية ودور المجلس الأعلى للدولة حيال هذه التطورات خاصة في ظل ما تشهده العاصمة من معارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وطالبت السيدة “فلور ويلسن” حسب ما أورده المكتب الإعلامي للمجلس – بالتعاون مع مجلس للدولة لتكثيف الجهود في سبيل إيقاف ما وصفته بنزيف الدم في ليبيا والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية والوصول إلى مرحلة الاستقرار.

وأوضح ” بقي” من جانبه أن الضحايا من الطرفين هم خسارة لليبيا، وأن المجلس الأعلى للدولة متمسك بدعم الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومته المعترف بها دوليا لصد دخول الجيش الوطني للعاصمة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الليبية.

كما شكر النائب المملكة المتحدة على موقفها وحرصها على إيقاف نزيف الدم في ليبيا، مطالبا إياها باستخدام نفوذها في إيقاف تدخل الدول الداعمة للجيش الوطني باعتباره المفتاح لإيقاف هذه الحرب وحقن دماء الليبيين.

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