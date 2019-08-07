دولة رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين في قطاع الكهرباء للعمل على حل المشاكل و الصعوبات التي تواجه القطاع

بنغازي 07 أغسطس 2019 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء بمقر ديوان بلدية بنغازي اجتماعا برئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة و الشركة العامة للكهرباء، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وناقش دولته خلال الاجتماع الاجراءات التي يجب تنفيذها من قبل الهيئة العامة للكهرباء و الشركة العامة للكهرباء للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي والعمل على حل المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وأكد دولة الرئيس على أن الحكومة سبق لها أن خصصت الأموال لقطاع الكهرباء وأنها على أتم الاستعداد لتوفير جميع ما تحتاجه الشركة العامة للكهرباء من مواد ومعدات وأجهزة يمكن توفيرها بالعملة المحلية.

كما أكد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها توفر التيار الكهربائي، مشددا على ضرورة التنسيق مع جميع الإدارات فيما يتعلق باستكمال المشاريع المتعلقة بصيانة محطات و خطوط الكهرباء بما يضمن خدمة المواطن على أكمل وجه. (وال – بنغازي) ع ع

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