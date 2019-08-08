مباحثات “صحة الوفاق” والسفير الايطالي حول الصناعات الدوائية

بحث وكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى ” مع سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية للجرحى.

وأكد الوكيل والسفير –حسب الصفحة الرسمية للوزارة- خلال لقاء جمعهما ظهر أمس الأربعاء بحضور رئيسة قسم الشؤون التجارية بالسفارة الإيطالية “ماريكا رايس” على أهمية تعزيز العلاقات الصحية القائمة بين ايطاليا وحكومة الوفاق.

وتشير الوزارة إلى أن هذا اللقاء هو الثاني الذي جمع الوكيل العام والسفير الإيطالي منذ منتصف يونيو الماضي، إذ ناقشا خلال لقائهما الأول تسهيل فتح المجال الجوي أمام طائرات الإسعاف التابعة للوفاق التي تقل جرحى التشكيلات المسلحة الموالية للوفاق فضلًا عن تسهيل منح تأشيرة الدخول لجرحى تلك التشكيلات داخل المطار .

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