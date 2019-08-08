“المؤقتة” تبحث وضع مرزق الإنساني

بحث رئيس مجلس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني أمس الأربعاء بمقر ديوان بلدية بنغازي الوضع الإنساني في مدينة مرزق خلال اجتماع موسع عقده بالخصوص-حسب ماجاء في الصفحة الرسمية للحكومة.

وناقش الثني أوضاع مرزق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية – رئيسة لجنة الأزمة و الطوارئ الدكتورة فتحية علي حامد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية حسين الفلاح ومدير إدارة الفروع بالهلال الأحمر الليبي محمد ادريس البنوني، وركز المجتمعون على ما تمر به مدينة مرزق من ظروف إنسانية.

كما استعرض الثني مع الحاضرين الوضع الخدمي في المدينة، وآلية إيصال كافة المساعدات والمستلزمات العاجلة للمدينة.

يشار إلى أن مدينة مرزق تعرضت لهجوم من مجموعات مسلحة تنتمي للمعارضة التشادية على مدار اليومين الماضيين مع أخبار تواترت على وجود تحالفات بين هذه التشكيلات وتنظيمات إرهابية منها فلول من داعش وقد قام سلاح الجو التابع للجيش الوطني بشن غارات جوية على هذه العصابات الأجنبية.

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