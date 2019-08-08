محتجون في العوينات: “هل نحن ليبيون؟”

تقرير|218

نظم شباب بلدة العوينات –الواقعة بين أوباري وغات – وقفة احتجاجية على تردي وضع التيار الكهربائي وانقطاعه المتكرر على عموم المنطقة.

وقال المحتجون إن آخر انقطاع للكهرباء تجاوز الخمسة أيام متواصلة ما زاد من أزمات المواطن وهمومه.

وترتب على انقطاع التيار انقطاع مصاحب لمياه الشرب وتوقف أغلب آبار المياه إضافة لاعتماد المواطن على المواقد الكهربائية للطهي نظراً للغلاء الفاحش في اسطوانات الغاز التي تجاوز سعرها الــ 90 دينار للأسطوانة الواحدة.

رفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن استيائهم البالغ كونهم يعانون من انقسامات يخلقها غيرهم ومع أن النفط والغاز والماء يخرج من ربوعهم إلا أنهم أكثر المناطق التي ينقطع عنها التيار الكهربائي بالأيام الطوال لا مجرد ساعات وكتب على إحدى اللافتات سؤال كبير : أهل الجنوب .. هل نحن ليبيون.

تعاني أكثر المناطق الجغرافية في ليبيا مدناً وبلدات وضواحي من أزمة خانقة في الكهرباء لكن المناطق النائية خاصة في الجنوب الغربي من البلاد هي الأكثر معاناة من غيرها مايجعلها عرضة للمزيد من الفوضى الأمنية والاستقطاب الأجنبي عبر الجماعات الإرهابية ما يهدد الأمن القومي الليبي في تلك المناطق الرخوة من البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية