ضبط «عصابة المكيفات» في طرابلس

قبض أعضاء قسم التحري والمعلومات بالبحث الجنائي طرابلس، على عصابة سرقت مخازن للأجهزة الكهربائية.

وتعود بداية الواقعة إلى إبلاغ مواطن عن شخصين يحاولان بيع مكيفات، لكنهما لم يتمكنا من ذلك، فاتفق معهما على شراءها، ثم أعلم مركز للشرطة في المنطقة الغربية بالأمر، وفق بيان على صفحة مديرية أمن طرابلس، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وضبط القسم الشخصين، وبحوزتهما 36 مكيفا نوع lc، إذ اعترفا بجريمتهما، واستكملت التحقيقات اللازمة معهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.

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