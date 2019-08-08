صحة الوفاق تبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية

بحث وكيل عام وزارة الصحة المفوض بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، أمس الأربعاء، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية للجرحى.

وأكد الوكيل والسفير خلال اللقاء، على أهمية تعزيز العلاقات الصحية القائمة بين البلدين.

يشار إلى أن هذا اللقاء هو الثاني الذي جمع الوكيل العام والسفير الإيطالي منذ منتصف يونيو الماضي، إذ ناقشا خلال لقائهما الأول تسهيل فتح المجال الجوي أمام طائرات الإسعاف الليبية التي تقل الجرحى فضلًا عن تسهيل منح تأشيرة الدخول للجرحى داخل المطار.

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