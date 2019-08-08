القبض على عصابة سرقة مخازن الأجهزة الكهربائية بطرابلس

أعلن قسم التحري والمعلومات بالبحث الجنائي طرابلس، القبض على عصابة قامت بالسطو على مخازن للأجهزة الكهربائية وسرقة عدد 36 مكيفا كهربائيا نوع lc.

وقال المكتب الإعلامي لقسم البحث الجنائي، “إن أعضاء المكتب استغلوا ورود معلومات بوجود شخصين يحاولان بيع هذه المكيفات ولم يتمكنا من بيعها، إلى أن تقدم مواطن اشتبه في تصرفاتهما واتفق معهما على شرائها ومن ثم أبلغ عنهما مركز الشرطة بإحدى المناطق الغربية المتاخمة للعاصمة، وبعد القبض عليهما واعترفا بهذه الجريمة استكملت التحقيقات اللازمة حيالهما واحيلا الي النيابة العامة”.

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