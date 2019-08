ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحث استقرار الأوضاع بين مصراته وتاورغاء

المتوسط:

أجرى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، أمس الأربعاء، مناقشات مع عمداء البلديات والمستشارين المحليين حول الخطط الرامية إلى تحقيق التعافي والاستقرار والتنمية في مصراته وتاورغاء.

وأوضح البرنامج عبر تدوينة له على تويتر، أن نوتو زار مدينتي مصراتة وتاورغاء حيث عاد 1300 مواطن بالفعل إلى مساكنهم، وهناك 400 عائلة يأتون إلى المدينة خلال عطل نهاية الأسبوع من أجل ترميم منازلهم.

وأشار البرنامج إلى أنه من خلال صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، وبدعم من الشركاء الدوليين بالتنسيق مع وزارة التخطيط وحكومة الوفاق، سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات وسيقوم بتنفيذ مشاريع شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية ومياه الشرب والمرافق الصحية.

