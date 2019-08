“المسماري”: نعمل على إنهاء هذه المرحلة السوداء من تاريخ ليبيا

المتوسط:

قال المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، إن أي هدف يشكل تهديدا للشعب الليبي، سيتم تدميره.

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، أن الجيش يعمل على إنهاء هذه المرحلة “السوداء” من تاريخ ليبيا.

وأشار إلى أن المعركة وصلت لعقر مراكز الإرهابيين، الذين كانوا يظنون أن الجيش لا يستطيع الوصول لها.

وشدد المسماري على أن المجرمين الذين باعوا ليبيا، مقابل “حفنة من الدولارات” لتركيا وقطر، لن يفلحوا أبدا.

وأشار إلى أن الحرب الدائرة ليست من أجل الليبيين فقط، بل هي لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة، ولحماية الإنسانية، مشددا على عزم الجيش بأن لا تكون ليبيا “للمجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا”.

