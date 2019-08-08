الثني يدعم برامج جودة التعليم الطبي بمبلغ 50 مليون دينار ليبي

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، أمس الأربعاء، اجتماعا مع وزير التعليم فوزي بومريز ورئيس جامعة بنغازي عزالدين الدرسي، لبحث آليات الارتقاء بمخرجات قطاع التعليم في ليبيا خاصة فيما يتعلق باستحقاقات الجودة العالمية للتعليم الطبي بحلول العام 2023 ميلادي.

وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان بلدية بنغازي، آليات تطبيق هذا الاستحقاق بالصورة المثلى المعتمدة لدى جميع الدول، حيث أكد الثني على استعداده الكامل لدعم هذا الاستحقاق وذلك للإيفاء به من قبل كلية الطب بجامعة بنغازي قبل حلول العام 2023 ميلادي.

وقرر الثني دعم برامج جودة التعليم الطبي بمبلغ 50 مليون دينار ليبي، على أن تتم جدولة المبلغ بحسب المراحل المطلوبة لهذا الاستحقاق.

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