صحيفة إسرائيلية: كيف وصلت طائراتنا إلى طرابلس

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن حصول حكومة الوفاق على ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع.

وذكرت الصحيفة أن حكومة الوفاق حصلت على ثلاث طائرات من نوع “Orbiter 3 UAV” التكتيكية، وهي من إنتاج شركة “Aeronautics” الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن الطائرات عبارة عن منحة من تركيا لحكومة الوفاق التي تدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس.

وجاء عنوان التقرير: “إسقاط طائرات إسرائيلية مسيرة في ليبيا.. كيف وصلت إلى هناك؟”.

ولفتت الصحيفة إلى قوات الجيش أسقطت اثنتين من هذه الطائرات، مشيرة إلى أن الطائرات بها نظام مدمج خفيف الوزن لاستخدامه من قبل مسؤولي الأمن العسكري والأمن الداخلي.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة تمتاز بنطاق تشغيل يصل إلى 150 كم، ويمكن أن تبقى مدة تصل إلى سبع ساعات بالجو في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

ونقلت الصحيفة عن شركة “Aeronautics” الإسرائيلية المصنعة لـ “Orbiter-3” عدم علمها بحادثة إسقاط نسختين من طائرتها في ليبيا.

