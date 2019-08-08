أوكرانيا تسعى لإرجاع طاقم اليوشن المدمرة

لم يكن فجر الأربعاء عاديا لقوات الجيش الوطني على مستوى القاطع الجوي بعد نجاحه في تدمير طائرة عسكرية على مدرج مطار مصراتة من طراز يوشن “اي ال 76” روسية الصنع أوكرانية التشغيل، استخدمتها المجموعات التابعة للوفاق لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية.

صحيفة أونلاين بوست ميديا الباكستانية نشرت تفاصيل الحادثة التي حصلت في الساعة الثالثة وسبع عشرة دقيقة فجر الأربعاء عندما استهدفت طائرة القوات المسلحة طائرة اليوشن المحملة بالأسلحة التي تشير التوقعات إلى أنها قادمة من تركيا وتم إلحاق الضرر بجناحها الأيمن قبل أن تلتهمها النيران وتفقد قوات الوفاق كامل الشحنة الموردة لها

تقرير الصحيفة الباكستانية أوضح أن قيمة الشحنة تبلغ مليونين ونصف الميلون دولار مشيرة في الوقت ذاته إلى أن السلطات الأوكرانية سارعت للبحث عن سبل لإعادة الطاقم لبلادهم بعد التأكد من عدم إلحاق الضرر بهم وأن صحتهم جيدة وكلفت الخارجية الأوكرانية سفارة بلادها في ليبيا بتدبر الأمر لإرجاع الطاقم في أسرع وقت.

ويحذر الجيش الوطني بشكل مستمر من التدخل الدولي في الشأن الليبي بعد التأكد من تورط دولتين على الأقل في إمداد المجموعات المسلحة للوفاق بالمعدات والأسلحة التي تستخدم في الحرب الدائرة على تخوم طرابلس ضد قوات الجيش الوطني

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