“عقيلة صالح” يلتقي رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى

وصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح إلى عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، بانقي، حيث التقى رئيسها، فوستين تواديرا، أمس الأربعاء.

وتأتي زيارة عقيلة إلى أفريقيا الوسطى بعد مشاركته في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية، الذي انعقد يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين في عاصمة جنوب أفريقيا، جوهانسبرغ.

وفي كلمته بالمؤتمر، طالب عقيلة، الاتحاد الأفريقي والبرلمانات الأفريقية «بدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، تنال الثقة من مجلس النواب باختصاصات محددة ولفترة محدودة للوصول لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

رئيس البرلمان يلتقي رئيس أفريقيا الوسطى

