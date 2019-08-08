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معيتيق لـ ويليامز: قواتنا تدافع عن العاصمة ومدنية الدولة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الأربعاء نائبة مبعوث الأمم المتحدة للشؤون السياسية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز.

الإجتماع بحث إدارة الاعلام والتواصل التابعة للوفاق مستجدات الأوضاع حول العاصمة وجهود البعثة الأممية لوقف ما تم وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وإستئناف العملية السياسية.

وبدورها، أكدت ويليامز بحسب إعلام الوفاق بأن المجتمع الدولي يدرك الموقف الثابت لحكومة الوفاق في ما وصفوه بـ”الدفاع عن العاصمة طرابلس وعن مدنية الدولة” وانه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة الليبية.

ونبهت نائبة مبعوث الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري لعضو مجلس النواب سهام سرقيوة ومطالبة البعثة بالإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين عن اختفائها.

وتطرق الإجتماع إلى إعادة إطلاق العرض الأخير لمراجعة شاملة للحسابات لدي مصرف ليبيا المركزي بما في ذلك الفرع في مدينة البيضاء لما لها من دور في إنعاش الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيدها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المعتوه معتيق منصور ان الامم المتحدة غية مثل اخوانه المفلسين وسيصدقا الاسطوانة المشروخة التى سحر منها المجتمع الدولى وهى ان صاح بادى ومهربى البشر والدواعش وانصار الشريعة والبقرة والفريانى يدافعون هم دولة مدنية طيب اذا كنت حمار واهبل فلا يمكن لا واحد عنده ذرة الا ان يسخر منكم زلهذا نرى المجتمع الدولى يشجع الجيش الوطنى لتحرير العاصمة من الارهاب واقامة دولة مدنية حقيقية يحميها الجيش الوطنى مثل اى دولى متقدمة اما كل الدول التى حكمها الاخوان فسقط حكامها فى مصر والسودان والان فى ليبيا فى طريقهم للهاوية

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