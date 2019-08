تفاصيل اجتماع لجنة الأزمة بوزارة “عمل الوفاق”

المتوسط:

عقدت لجنة الأزمة بوزارة العمل والتأهيل اجتماعها العادي، لمتابعة برامج دعم النازحين من موظفي الوزارة. الاجتماع الذي ترأسه وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين وبحضور مدراء الإدارات والمكاتب وأعضاء فريق الطواري بالوزارة سبل دعم موظفي مكتب العمل مرزق في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها المدينة . وتم الاتفاق علي تشكيل فريق لمتابعة تطورات ملف النازحين في مرزق بالتعاون مع مكتب العمل والمجلس البلدي. كما تم خلال الاجتماع متابعة تقرير فريق الطواري ومتابعة مستجدات زيارة فريق الوزارة لمدينة غات .

