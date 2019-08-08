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الغرياني : سلامة معتدٍ ويجب الخروج عليه شرعاً

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا

اتهم المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني ، الأربعاء ، المبعوث الأممي غسان سلامة بتأليب وتحريض للدول الكبرى على ضرب ليبيا باسم مكافحة الإرهاب وذلك من خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن داعياً حكومة الوفاق ووزاراتها ومجلس الدولة والنواب ( الموازي ) في طرابلس لبذل المزيد ضده بما في ذلك التوجه مباشرة لأمانة الأمم المتحدة ومطالبتها بسحبه من البلاد دون رجعة .

ومن خلال إستضافته الأسبوعية التي تابعتها المرصد عبر شاشة التناصح التابعة له نوه الغرياني إلى أن الاكتفاء بالاستنكار والإدانة لإحاطة سلامة من حكومة الوفاق ووزاراتها لايجدي شيئا معتبراً بأن المتعين مع المبعوث الأممي في حال أضر بما أسماها ” القضية الوطنية “  أن يطالِب المسؤولون بإنهاء بعثته .

وأضاف : ” كيف للشعب الليبي بعد هذا كله أن يرضى السكوت عن غسان سلامة، ولا يخرجون بالآلاف ينددون بتصريحاته ويطالبون بإنهاء بعثته ؟ ”

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • هذا المهبول الغريانى لا يعرف سوى خزعبلات سيد قطب وعليه ان يتعلم من العلماء وهذا كلام الشيخ بن باز ليتعلم هذا النطع
    الرب يكلم، يقول النبي ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة» ما يلزم من الكلام الرؤية، الرؤية شيء والكلام شيء، فهو يكلم  جميع الخلق ولكنه لا يراه إلا المؤمنون.

    ثلاثة يؤتى بهم يوم القيامة: مجاهد وقارئ ومتصدق، فيقال للقارئ العالم فيم تعلمت العلم وقرأت القرآن؟ قال: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم، فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، ما تعلم لله ولا قرأ لله، فيؤمر به فيسحب إلى النار على وجهه نسأل الله العافية.

    ويؤتى بالمجاهد فيقال له: فيم جاهدت؟ قال: أمرت بالجهاد وجاهدت في سبيلك، قال: كذبت، تقول له الملائكة: كذبت، ولكنك جاهدت ليقال هو جرئ، يعني هو شجاع، فيؤمر به فيسحب إلى النار على وجهه نسأل الله العافية.

    ويؤتى بالمتصدق الذي تصدق بماله فيقال له: فيم تصدقت؟ قال: أمرت بالصدقة في سبيلك فما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. قال: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال هو جواد، يعني يقال إنه سخي ما هو لله بل لمراءات الناس حتى يمدحوه ويثنوا عليه، فيؤمر به إلى النار نسأل الله العافية.
    هذا معناه الحذر من الرياء والعمل لغير الله، أنت تقرأ قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون:4-7] قال: ويل لهم، فالويل معناه الإشارة إلى شدة العذاب نعوذ بالله.

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  • لو عندك ذرة رجولة اترك احضان داعرات اسطنبول وانزل انت ومن معك الى محاور القتال واترك المال الذى تحصل عليه من قطر لتنبح كالكلب المسعور وتحرض على فتنة يروح ضحيتها شباب ليبى فى عمر الزهور ولا تتحدث عن وطن تخونه وتبيعه لكلاب الصهاينة فى تركيا وقطر فالوطن يحميه جيش الكرامة ياحمار

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