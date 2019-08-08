الغرياني : سلامة معتدٍ ويجب الخروج عليه شرعاً

العنوان_ليبيا

اتهم المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني ، الأربعاء ، المبعوث الأممي غسان سلامة بتأليب وتحريض للدول الكبرى على ضرب ليبيا باسم مكافحة الإرهاب وذلك من خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن داعياً حكومة الوفاق ووزاراتها ومجلس الدولة والنواب ( الموازي ) في طرابلس لبذل المزيد ضده بما في ذلك التوجه مباشرة لأمانة الأمم المتحدة ومطالبتها بسحبه من البلاد دون رجعة .

ومن خلال إستضافته الأسبوعية التي تابعتها المرصد عبر شاشة التناصح التابعة له نوه الغرياني إلى أن الاكتفاء بالاستنكار والإدانة لإحاطة سلامة من حكومة الوفاق ووزاراتها لايجدي شيئا معتبراً بأن المتعين مع المبعوث الأممي في حال أضر بما أسماها ” القضية الوطنية “ أن يطالِب المسؤولون بإنهاء بعثته .

وأضاف : ” كيف للشعب الليبي بعد هذا كله أن يرضى السكوت عن غسان سلامة، ولا يخرجون بالآلاف ينددون بتصريحاته ويطالبون بإنهاء بعثته ؟ ”

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