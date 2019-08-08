الثني يبحث الوضع الإنساني في مرزق

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، أمس الأربعاء، مع وزير الشؤون الاجتماعية -رئيسة لجنة الأزمة والطوارئ فتحية علي حامد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية حسين الفلاح، ومدير إدارة الفروع بالهلال الأحمر الليبي محمد ادريس البنوني، لبحث الوضع الإنساني في مدينة مرزق.

وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الإنساني والخدمي في المدينة، وكيفية إيصال كافة المستلزمات والمساعدات العاجلة للمدينة.

وأكد الثني، على ضرورة متابعة الوضع الإنساني بالمدينة وتوفير كافة الاحتياجات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن هناك.

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