إيطاليا ترسل توضيحا للجنة الخارجية بخصوص اتفاقية الهجرة مع حكومة السراج

تلقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من السفارة الايطالية لدى ليبيا نص مذكرة الاتفاق التي وقعت عليها إيطاليا عام ألفين وسبعة عشر مع حكومة الوفاق حول الهجرة ، والتي أعربت اللجنة في مناسبات عدة عن اعتراضها على هذه المذكرة التي ترى بأنها لا تراعي الجوانب الإنسانية.

وقال رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري إنهم حملوا السلطات الايطالية في عدة مناسبات مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هذه المذكرة ، كما طالب بالإغلاق الفوري لمراكز الاحتجاز وذلك لعدم خضوعها لإشراف السلطات الشرعية ، مؤكدا أن هذه القضية هي من أهم الملفات التي يعمل عليها مجلس النواب مع الجانب الايطالي.

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