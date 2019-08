المتوسط:

اختتم مركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية، فعاليات الدورة التدريبية في مجال صيانة الحاسوب لفئة الصم وضعاف السمع.

واستهدفت الدورة عدد 22 متدربًا، وتأتي بالتعاون مع مكتب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والتأهيل.

وشمل برنامج الدورة أسس ومبادئ الحاسوب وجملة من المحاضرات التي تتعلق بصيانة أجهز الحاسوب.

The post اختتام دورة تدريبية في مجال الحاسوب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية