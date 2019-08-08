الكهرباء تعلن تغذية محطات تحويل المنطقة الجنوبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، تغذية محطات تحويل المنطقة الجنوبية بالتيار، والدخول بالوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري على الشبكة، بقدرة 140 ميجاوات.

وأشارت الشركة، إلى أن هذا الإجراء تم بعد اتصالات مكثفة مع بعض أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية، منوهة بأنه جاري العمل على تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة أوباري، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الشركة «حدوث إظلام كامل في المنطقة الجنوبية» بعد خروج الوحدة الرابعة بمحطة أوباري عن الخدمة، إثر «دخلت مجموعة خارجة عن القانون من براك الشاطئ محطة النهر رقم (1)، وفصلت جميع الخطوط المغذية للشبكة الجنوبية، والخط المغذي لمحطة تحويل النهر رقم (2)».

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