«داخلية الوفاق» تناقش سبل تفعيل مهام المنظومات الأمنية بالمنافذ الحدودية

ترأس وكيل داخلية الوفاق العميد خالد مازن، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة سبل تفعيل مهام المنظومات الأمنية بالمنافذ والمعابر الليبية.

وأكد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، علي ضرورة تفعيل المنظومات الأمنية وميكنة المعابر والمنافذ، لأجل تسريع العمل والحفاظ علي أمنها.

وجاء ذلك في اجتماع موسع ترأسه مازن بحضور كل من عميد سالم السايح قريميده مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، عميد عبد الحميد الغزالي رئيس مكتب الشرطة الدولية الإنتربول، عميد إبراهيم البوعيسي المندوب الأمني بسفارة ليبيا بتونس.

واستعرض الوكيل أهمية تأمين المنافذ والمعابر الليبية وتزويدها بكافة السبل والمستلزمات من أجل أن تؤدي واجبها علي أكمل وجه، مشيرا إلى أهمية دعم المنظومات الأمنية المكونات بما يضمن تقديم خدمة أمنية متميزة .

