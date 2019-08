المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن تغذية محطات تحويل المنطقة الجنوبية والدخول بالوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري على الشبكة بقدرة 140 ميجاوات.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن الاتصالات المكثفة التي قام بها المدير التنفيذي للشركة مع بعض أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية، ساهم في إعادة التغذية لمحطات التحويل قبل فجر اليوم، مشيرة إلى أن العمل جار على تشغيل الوحدة الثالثة ودخولها على الشبكة.

The post شركة الكهرباء: تغذية محطات تحويل المنطقة الجنوبية بأوباري على الشبكة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية