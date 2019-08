وزير «صحة المؤقتة» يُهنئ الشعب الليبي بحلول عيد الأضحي

المتوسط:

هنأ وزير الصحة بالحكومة الليبية الموقتة الدكتور، سعد عقوب، وكافة العاملين بديوان وزارة الصحة بأحر التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب الليبي مجلس النواب الليبي ورئيس وأعضاء مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة، وأن يتحقق لليبيا ولأمتنا العربية والإسلامية ما تتطلع إليه من الأمن والأمان والخير والسلام”.

‫كما شدد وزير الصحة علي كافة المستشفيات العامه والقروية والميدانية والمراكز التخصصية والأجهزة التابعة للقطاع والتي تتطلب طبيعة عملها التواجد داخل أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات وذلك وفق التشريعات والنظم والقوانين المعول بها مع ضرورة ضمان فترات المناوبة، للتكفل بالمرضى، وتدعيم مخزون الأدوية وتوفير مختلف المستهلكات الطبية كالأوكسجين ولوازم الدم وكل ما تتطلبه الحالات الاستعجالية، ورفع حالة ‫ الجاهزية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها، استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك؛ سواء على مستوى القطاع العلاجي أو مستوى قطاع الطب الوقائي.

