البريقة تؤكد استمرار توزيع الوقود طيلة أيام عيد الأضحى

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، استمرار عمليات توزيع الوقود والغاز طيلة أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الشركة، إن الخطوة تأتي في إطار متابعة المؤسسة الوطنية للنفط وتعليماتها ضماناً لتوفير المحروقات للمواطن ووفقاً لخطة لجنة إدارة لشركة البريقة لتسويق النفط لأعضاء لجنة وفريق الطوارئ والمسئولين بالشركة بضرورة العمل بشكل متواصل ومكثف لوضع الحلول الناجعة للمختنقات القائمة على المحطات من أجل الحصول على الوقود، وكذلك توفير أسطوانات غاز الطهي والتي يحتاجها المواطن خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.

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