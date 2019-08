بعد إغلاقه لسنوات.. إعادة افتتاح متحف طبرق الوطني

المتوسط:

أفادت مصادر، بأنه تمَّ إعادة افتتاح متحف طبرق الوطني بعد إغلاقه لسنوات إلى أن تستقر الأحوال الأمنية .

ويضم المتحف أجنحة متعددة تشهد على تاريخ المدينة العريقة على مدى التاريخ قديمه والمعاصر وأبرز المعروضات تذكارات وشواهد من الحرب العالمية الثانية في الأربعينيات التي كانت طبرق ومحيطها من ساحاتها ومرت بها قوى الحرب العالمية وقادتها من ألمان وإنجليز وايطاليين وغيرهم .

وشارك في احتفالية إعادة الافتتاح، لفيف من أهل المدينة ومسؤوليها ومنتسبي المجتمع المدني والمهتمين بالتراث والثقافة.

وأشاد رئيس مصلحة الآثار أحمد حسين بجهود جمعية الفينيق في تأسيس المتحف وحماية موجوداته طيلة الفترة الماضية، وقد أخلت مسؤوليتها عن المتحف بعد كتاب البلدية الذي يطلب تسليمه للمصلحة التابعة للحكومة المؤقتة.

