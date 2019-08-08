دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث الوضع الإنساني في مدينة مرزق

بنغازي 08 أغسطس 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأربعاء بمقر ديوان بلدية بنغازي الوضع الإنساني في مدينة مرزق وذلك خلال اجتماع موسع عقده بالخصوص.

وناقش دولته مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية – رئيسة لجنة الأزمة و الطوارئ الدكتورة فتحية علي حامد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية السيد حسين الفلاح ومدير إدارة الفروع بالهلال الأحمر الليبي السيد محمد ادريس البنوني، ما تمر به مدينة مرزق كن ظروف إنسانية.

واستعرض دولته خلال الاجتماع الوضع الإنساني والخدمي في المدينة، وكيفية إيصال كافة المستلزمات والمساعدات العاجلة للمدينة.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة الوضع الإنساني بالمدينة و توفير كافة الاحتياجات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن هناك. (وال – بنغازي) ع ع

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