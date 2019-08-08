فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى

بانقي 08 أغسطس 2019 (وال) – وصل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، والوفد المرافق لهم لعاصمة جمهورية افريقيا الوسطى “بانقي” قادما من جوهانسبرغ بجنوب افريقيا عقب مشاركته في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية واجتماعات الأمناء العامون.

والتقى فخامته فور وصوله، برئيس جمهورية افريقيا الوسطى فوستين تواديرا، وسفير ليبيا المنشق عن حكومة السراج حسين محمد محمود لبحث تطورات الملف الليبي. (وال – بانقي) ع ع

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