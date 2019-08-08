إغلاق مصحة جنزور بعد رصد حالات إهمال بها

قرر مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، إغلاق المصحة الوطنية ببلدية جنزور النجيلة، بعد جولة لأعضاء المكتب فرع جنزور، اليوم الخميس، رصدوا خلالها حالات إهمال في المصحة.

ولاحظ أعضاء المكتب، حسب بيان، عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة ولا بالتهوية والتبريد، كما تفتقر المصحة إلى الإضاءة الجيدة.

وأشار البيان إلى عدم وجود ثلاجة خاصة بمعمل المصحة أوالصيدلية، كما أن حجرة العمليات الصغرى غير مجهزة، وأيضًا حجرة الإسعافات الأولية غير ملائمة من حيث التعقيم والأدوات، كما انتقدوا الطريقة «غير الصحية» للتخلص من المخلفات الطبية.

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