المسماري: مليشيات السراج تسعى لاستهداف طائرة مدنية في معيتيقة لإتهام الجيش بقصفها

ليبيا – أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري على أن من وصفهم بـ” ميليشيات السراج” هي من تقف خلف عمليات القصف التي يتعرض لها مطار معيتيقة ، مشيراً إلى أن ليبيا مراقبة بالأقمار الصناعية لذلك لايستطيع أي أحد إخفاء الحقيقة.

المسماري علق خلال لقاء له عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد بأنهم يملكون معلومات على نية الميليشيات استهداف طائرات مدنية بإطار عملية إلصاق التهم بالقوات المسلحة قائلاً :” كل المخاوف قائمة، هؤلاء مجرمين لا يحترمون القانون الدولي والعادات والتقاليد وقد نسوا أن مطار طرابلس هو الوحيد الذي يقدم الخدمات لأهالي العاصمة بالتالي نتوقع أي خلل، آمر غرفة العمليات الغربية قال أننا سنستهدف من يستهدف مطار معيتيقة وبالفعل ضربنا مشروع الموز في أكثر من غارة جوية واستهدفنا منصة صواريخ”.

وتأتي تصريحات المسماري بعد تزامن القصف على مطار معيتيقة مع هبوط رحلات لشركتي الخطوط الليبية وطيران البراق الايام الماضية ، وقد أكدت إدارة مطار معيتيقة بأن تلك الطائرات قد نجت من القصف الذي تزامن مع هبوطها.

ويرى المسماري أن الهدف الآخر من وراء قصف مطار معيتيقة ليس إثارة الرأي العام الدولي بأن هناك مخاطر على الطيران المدني بل في الحقيقة هناك تنظيم آخر يسعى من وراء هذه الضربات لإخراج السجناء الموجودين في معيتيقة والذين يقدر عددهم بحوالي 2800 سجين إرهابي خطير.

واختتم حديثه قائلاً :” هم يريدون إطلاق سراحهم خاصة مجموعة حماس المتخصصة في التفجيرات بالتالي كلاً له غاية فمنهم من هدفه النقود وآخرين غايتهم الإرهاب لكن ببسالة جنودنا على الأرض سيرون خلال الأيام القادمة شيء لا يخطر على بال أحد”.

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