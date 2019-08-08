وكيل «داخلية الوفاق» يوجه بـ«ميكنة» المعابر

وجه وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد خالد مازن، اليوم الخميس، بضرورة تفعيل المنظومات الأمنية وميكنة المعابر والمنافذ.

ورأس مازن، اجتماعًا ضم عددًا من القيادات الأمنية، استعرض خلاله أهمية تأمين المنافذ والمعابر الليبية، وتزويدها بكافة السبل والمستلزمات لتؤدي واجبها علي أكمل وجه، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا إلى تسريع العمل، والحفاظ علي أمن المعابر، وأمن المواطنين خلال الدخول والخروج، ودعم هذه المكونات بما يضمن تقديم خدمة أمنية متميزة.

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