«البريقة للنفط» تنشر صهاريج وقود متنقلة خلال أيام

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، نشر عدد من صهاريج الوقود المتنقلة في مواقع مختلفة، خلال الأيام المقبلة، منوهة بوضع صهريجين في موقع كلية البنات سابقًا (طرابلس)، وأمام مستشفى أبوسليم.

وأكدت، عملها من أجل حل مشكلة نقص الوقود في المحطات، وكذلك توفير أسطوانات غاز الطهي، التي يحتاجها المواطن بصفة خاصة مع قرب عيد الأضحى، وفق بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطمأن البيان المواطنين بتوافر الوقود في مستودع طريق المطار، وكذلك عند طريق الناقلة بميناء طرابلس البحري، داعيًا إلى عدم الاصطفاف والتزاحم أمام المحطات، كما أثنى على دور أجهزة الأمن في تأمين المحطات، وتنظيم عملية التوزيع وتسهيل حركة المرور.

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