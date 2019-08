«جنائي طرابلس» يقبض على عصابة تخصصت في السرقة

المتوسط:

أفاد قسم التحري والمعلومات بالبحث الجنائي طرابلس، بالقبض على عصابة قامت بالسطو على مخازن للأجهزة الكهربائية وسرقة عدد 36 مكيفا كهربائيا نوع lc.

وأشار المكتب الإعلامي لقسم البحث الجنائي، إلى إن أعضاء المكتب استغلوا ورود معلومات بوجود شخصين يحاولان بيع هذه المكيفات ولم يتمكنا من بيعها، إلى أن تقدم مواطن اشتبه في تصرفاتهما واتفق معهما على شرائها ومن ثم أبلغ عنهما مركز الشرطة بإحدى المناطق الغربية المتاخمة للعاصمة، وبعد القبض عليهما واعترفا بهذه الجريمة استكملت التحقيقات اللازمة حيالهما وأحيلا إلى النيابة العامة”.

