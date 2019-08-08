المحجوب: تدمير الطائرة المقاتلة على مهبط مطار مصراتة يعد رسالة لدولتي قطر وتركيا

ليبيا – إعتبر مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب أن تدمير الطائرة المقاتلة يعد رسالة بليغة للميليشيات ومن يقف وراءها في الداخل والخارج خاصة تركيا وقطر و”تنظيم الإخوان”.

المحجوب أشار في تصريح لصحيفة “البيان” اليوم الخميس وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الطائرة التي استهدفت أمس الأربعاء هي الثانية في ظرف 24 ساعة بعد طائرة الشحن التركية التي كانت تحمل معدات حربية للميليشيات.

وبيّن أن الجيش يواصل تقدمه في محاور القتال على تخوم طرابلس ويحقق نتائج مهمة في استنزاف الميليشيات.

كما لفت إلى أن أغلب المسلحين الذين يحاولون التصدي لتقدم القوات البرية هم من الجماعات الإرهابية والمرتزقة الأجانب الذي تم جلبهم سواء من شمالي سوريا أو دول الجوار الصحراوي.

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