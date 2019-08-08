عبد الجليل يستعرض تقرير«الأمريكية للتنمية» بشأن التعليم في ليبيا

استعرض وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، والوفد المرافق له مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التقرير النهائي لنتائج عمل الوكالة مع الوزارة.

ويخص التقرير دراسة الوضع القائم لنظام التعليم في ليبيا، حيث تم تقديم نتائج التقييم، والتوصيات اللازمة لإصلاح وتطوير نظام التعليم، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأمس، التقى عبد الجليل، بالسفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، وقد بحثا «منح 55 منحة دراسية لصالح الطلبة الليبيين، وإدخال اللغة الإيطالية في التعليم العالي في ليبيا، وتنظيم معرض حول التراث الثقافي في ليبيا».

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