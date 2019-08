المتوسط:

وقف النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”، صباح اليوم الخميس على آلية توزيع الأدوية والتطعيمات في مخازن الإمداد الطبي عقب الجولة المفاجئة التي قام بها لوحدات التطعيمات في عدد من المرافق الصحية ولقائه بالمواطنين الذين اشتكوا من نقص في بعض التطعيمات.

والتقى خلالها مدير فرع جهاز الإمداد طرابلس ورؤساء الأقسام شملت مخازن الحلقة الباردة ” الخاصة بالتطعيمات”، والمستلزمات الطبية، وقدم له المشرفين عليها خطوات توزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية، وفندوا شكايا المواطنين بوجود نقص التطعيمات، وأكدوا بأن مندوبي بعض المرافق الصحية غير ملتزمين باستلام مخصصاتهم من التطعيمات.

وأكد المشرفين للنائب بأن مخازن الإمداد تمنح كل مستشفيات طرابلس والمرافق الصحية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، وطالبوا ضرورة دعمها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لعدم استيعابها كل احتياجات المستشفيات دفعة واحدة بسبب وقوع بعض المخازن في مناطق الاشتباكات وتعذر الوصول إليها.

The post جولة ميدانية لـ «معيتيق» بمخازن الإمداد طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية