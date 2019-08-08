المنصوري : الجيش حقق تقدما باتجاه منطقة صلاح الدين

أكد آمر محور عين زارة اللواء فوزي المنصوري أن الوحدات العسكرية بالجيش حققت في وقت متأخر أمس الأربعاء تقدما باتجاه منطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس.

المنصوري قال في تصريح لـ”العين الإخبارية” اليوم إن قوات الجيش اشتبكت مع المليشيات قرب معسكر اليرموك جنوبي طرابلس.

وأشار المنصوري إلى أن تقدم الجيش كان في صورة قفزات تعبوبة للسيطرة على مراكز رصد جديدة كانت تابعة للمجموعات المسلحة.

هذا وكشف المنصوري عن أن المسلحين تراجعوا أمام تقدم الجيش بحيث لم تعد الاشتباكات أكثر من مناوشات تبعها تقدم القوات المسلحة وسيطرتها على مناطق الرصد.

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