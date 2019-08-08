معيتيق يتابع آلية توزيع الأدوية والتطعيمات في مخازن الإمداد طرابلس

وقف النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الخميس، على آلية توزيع الأدوية والتطعيمات في مخازن الإمداد الطبي في طرابلس.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن معيتيق التقى خلال جولته مدير فرع جهاز الإمداد طرابلس ورؤساء الأقسام، حيث شملت الجولة مخازن الحلقة الباردة “الخاصة بالتطعيمات”، والمستلزمات الطبية.

وأكد المشرفين لمعيتيق، أن مخازن الإمداد تمنح كل مستشفيات طرابلس والمرافق الصحية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، وطالبوا ضرورة دعمها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لعدم استيعابها كل احتياجات المستشفيات دفعة واحدة بسبب وقوع بعض المخازن في مناطق الاشتباكات وتعذر الوصول إليها.

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