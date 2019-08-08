الثني يفتتح مقر فرع إدارة مصلحة الأحوال المدنية بنغازي

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الخميس، مقر فرع إدارة مصلحة الأحول المدنية بنغازي بعد إتمام إنشائه.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن افتتاح مقر إدارة هذه المصلحة التابعة لوزارة الداخلية يأتي ضمن مشاريع الحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي من خلال إنشاء المقر وفقا لأعلى المواصفات، حيث جهزت الحكومة المؤقتة المقر بأحدث المواصفات والتجهيزات خدمة للمواطنين من خلال هذه المصلحة التي تحوي سجلاتهم المدنية وأرقامهم الوطنية وجنسياتهم الليبية.

وأكد الثني، خلال حفل الافتتاح على أهمية المصلحة لما تمثله من حصن منيع للحفاظ على الهوية الوطنية والأمن القومي الليبي.

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