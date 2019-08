المتوسط:

افتتح اليوم، مقر فرع إدارة مصلحة الأحول المدنية بنغازي بعد إتمام إنشائه وذلك بحضور عضو مجلس النواب بدر العقيبي وعضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي ، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف واللواء أحمد العريبي ورئيس هيئة الشباب والرياضية سالم بوزريدة وبحضور مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي أسامة الدرسي .

ويأتي افتتاح مقر إدارة هذه المصلحة الحيوية التابعة لوزارة الداخلية ضمن مشاريع الحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي من خلال إنشاء المقر وفقا لأعلى المواصفات.

وجهزت الحكومة المؤقتة المقر بأحدث المواصفات والتجهيزات خدمة للمواطنين من خلال هذه المصلحة التي تحوي سجلاتهم المدنية وأرقامهم الوطنية وجنسياتهم الليبية.

The post افتتاح مقر فرع إدارة مصلحة الأحوال المدنية ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية