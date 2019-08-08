الثني يبحث الوضع الإنساني في مدينة مرزق

استعرض رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الوضع الإنساني والخدمي في مدينة مرزق، وكيفية إيصال كافة المستلزمات والمساعدات العاجلة للمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية رئيسة لجنة الأزمة والطوارئ فتحية علي حامد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية حسين الفلاح، ومدير إدارة الفروع بالهلال الأحمر الليبي محمد البنوني.

وأكد الثني خلال الاجتماع على ضرورة متابعة الوضع الإنساني بالمدينة وتوفير كافة الاحتياجات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن هناك.

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