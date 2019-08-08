الثني يفتتح مقر «الأحوال المدنية» في بنغازي

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الخميس، مقر فرع إدارة مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، بعد اكتمال إنشائه.

وأكد الثني، أهمية المصلحة لما تمثله من حصن منيع للحفاظ على الهوية الوطنية والأمن القومي الليبي، حسب وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

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حضر الافتتاح عضوا مجلس النواب، بدر العقيبي وإبراهيم الدرسي، ووزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، وعدد من المسؤولين وقيادات أمنية.

وأمس، التقى الثني عددًا من قيادات الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة، وأكد لهم استعداد حكومته توفير كل ما تحتاجه الشركة العامة للكهرباء من مواد ومعدات وأجهزة بـ«العملة المحلية»، كما تناول الاجتماع حل المشاكل المتسببة في انقطاع التيار.

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