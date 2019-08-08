بحث أعمال لجنة استقرار بنغازي بين المركزي وهيأة الرقابة

العنوان_بنغازي

عُقد بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، اجتماع ضم كلاً من رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وتم خلال الاجتماع عرض بعض الملاحظات التي قامت الهيئة بتسجيلها على أعمال لجنة استقرار بنغازي، ومعرفة ردود اللجنة المكلفة بإدارة لجنة استقرار بنغازي.

وأكد الحاسي خلال الاجتماع، أن لجنة استقرار بنغازي هي من اللجان المهمة والمطلوب منها معالجة مشاكل المواطنين في بنغازي وحل المختنقات التي حدثت في المدينة وأثرت على حياة المواطن، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة استقرار بنغازي، وقامت بالتواصل مع اللجنة وبلدية بنغازي وأطلعت على محاضر الاجتماعات ومراجعة عقود المشاريع وإجراءات التعاقد والتكليف.

من جهته أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، بأن الإجراءات المالية والصرف تتم وفق ما هو متبع في التشريعات الليبية، وجميع الجهات الإشرافية والتنفيذية تقوم باعتماد الإجراءات المالية الصادرة عن لجنة استقرار بنغازي.

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