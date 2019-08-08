ليبيا حاضرة بالملتقى العربي لرواد الأعمال 

تشارك ليبيا في أعمال الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال، الذي انطلق، الثلاثاء، تحت شعار “الاستثمار والطاقة المتجددة” بتنظيم الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة السياحي 2019.

ومثّل الوفد الليبي مجموعة من رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمارات في الطاقة النظيفة وعدد من خبراء الطاقة والمُهتمين بمشاريع التنمية.

يُشار إلى أن الملتقى العربي لرواد الأعمال الذي يستمر لـ3 أيام، يهتم ببحث دور رواد الأعمال العرب في التوجه للطاقة البديلة ودعم المشروعات الناشئة، كما تتخلله مجموعة من الفعاليات أبرزها دورات تدريبية تهدف إلى إبراز مواهب الشباب.

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