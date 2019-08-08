هل تستقبل رواندا المُهاجرين العالقين في ليبيا؟

قالت صحيفة “نيو تايمز” إن تنسيقا يجري بين السلطات الليبية ورواندا لاستعادة بعض مواطنيها من المهاجرين غير القانونيين في ليبيا.

المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في رواندا ديانا جتيرا قالت في تصريحات لصحيفة نيو تايمز إن بلادها تعمل على خطة مع نظرائها في ليبيا لإجلاء المهاجرين تبدأ باستقبال 500 لاجئ كجزء من التزام الرئيس الرواندي بول كاجامي الذي تعهد في أواخر عام 2017 باستقبالهم، بعد أن قالت ليبيا إن عشرات الآلاف من الجنسيات الإفريقية المختلفة تقطعت بهم السبل في ليبيا بعد أن فشلت محاولاتهم في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

“نحن نتحدث في هذا الوقت عن عودة خمسمائة لاجئ من ليبيا”.. هذا ما قالته جيتيرا دون الكشف عن مزيد من التفاصيل مضيفة أن التوقيت الدقيق لوقت إحضارها سيتم تأكيده لاحقًا لتفتح الأبواب أمام الاستفهام حول تطبيق ما قيل في وقت سابق من أن رواندا مستعدة لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر.

خطوة وإن جاءت متأخرة إلا أنها قد تمثل بادرة لباقي الدول لاستعادة رعاياها من المهاجرين في ليبيا التي لم تعد قادرة اليوم في ظل الصراع الدائر على حمايتهم من أتون الحرب والاستهداف المباشر.

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