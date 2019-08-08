صحة المؤقتة توجه هذه التوصيات للمواطنين قبل عيد الأضحى

دعت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، جميع المواطنين بالتقيد بذبح الأضاحي بالمنازل أو المجازر المرخصة لمنع تلوث اللحوم بالغبار والأتربة ومنع تلوث البيئة من مخلفات الذبح وما يترتب عليها من تكاثر وانتشار لنواقل الأمراض.

كما أوصت الوزارة، جميع المواطنين بالفحص الظاهري للأضحية بعد الذبح والكشف على لون لحومها وأعضائها الداخلية وإعدام الأضحية المصابة إذا ما كانت تحتوي على أمراض يمكن أن تنتقل للإنسان مثل الدرن، كذلك التبرع بجلود الأضاحي بدل رميها العشوائي إلى مكاتب الزكاة أو المؤسسات الخيرية بالبلديات للاستفادة منها أو أعادة تدويرها.

كما دعت الوزارة، المواطنين إلى مساعدة شركات النظافة بالبلديات في أيام العيد بعدم الرمي العشوائي للمخلفات أو إضرام الحرائق فيها، والتخلص منها بطريقة سليمة عن طريق وضعها في أكياس متينة محكمة الإغلاق ووضعها في المواقع المحددة في كل حي أو محلة من شركة خدمات النظافة بالبلدية.

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