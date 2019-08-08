سلامة: خطة من 3 مراحل لإنهاء الاحتقان

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن 3 مراحل رئيسية يجب أن تمر بها خطته التي عرضها ضمن إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، لإنهاء الاحتقان الحاصل في البلاد.

وأوضح سلامة أن المرحلة الأولى تتمثل بهدنة تقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين فترة عيد الأضحى، يليها اجتماع دولي بحضور الدُول الفاعلة فيما يخص الملف الليبي، لتُختتم الخطة بلقاء ليبي يجمع الفرقاء المتنازعين وباقي الأطراف ذات الصلة.

المبعوث الأممي قال في حديث لوكالة “الأناضول” إن تحقيق السلام في أي دولة يتطلب رعاية دولية بالدرجة الأولى، ومن ثم يُمكن أن تبدأ رحلة بناء الثقة بين الأطراف الداخلية.

وحول المواقف الدولية من أزمة ليبيا وتأثيرها على تطورات الأوضاع، قال سلامة إن هذه البلدان ليست على موقف موحد، وهذا ما يتطلب منها تحديد أولوياتها تجاه ليبيا ومن ثم التواصل مع الأطراف الداخلية لإقناعهم بالنسق الذي تحتاجه.

ولم يخف المبعوث الأممي إلى ليبيا تفاؤله بشأن الهدنة المُقترحة على الرغم من أنها لن تكون مرحلة إلقاء السلاح النهائية في البلاد، مُشيراً إلى أنه بدأ بتلقي ردود فعل إيجابية مُختلف الأطراف المعنية، فيما ما يزال بعضها مُرتاباً من الموافقة عليها ويُطالب بضمانات.

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