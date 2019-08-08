اختتام دورة تدريب منسقي النشاط المدرسي في طرابلس

اختتمت صباح اليوم الخميس، الدورة التدريبية الأولى لمنسقي النشاط المدرسي تعليم طرابلس المركز، في مسرح مدرسة أم الثوار للتعليم الأساسي بمنطقة زاوية الدهماني.

وأشارت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، في بيان، إلى أن الدورة استمرت عشرة أيام، وقد تمت تحت إشراف مكتب النشاط المدرسي بالمراقبة، وبرعاية مجلس النرويج للاجئين.

واستهدفت الدورة المعلمين المشاركين بالنوادي الصيفية للعامين الماضي والحالي، والمختصين في «الدعم النفسي والتربية الموسيقية، الرياضية، مدرسي المناهج التعليمية».

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